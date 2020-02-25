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Летние олимпийские виды спорта

Ласицкене намерена присутствовать на выборах главы ВФЛА как член комиссии спортсменов

Конференция состоится 28 февраля

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Чемпионка России 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене намерена присутствовать на отчетно-выборной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) как член комиссии спортсменов ВФЛА. Об этом Ласицкене сообщила журналистам после выступления в рамках зимнего чемпионата России.

Отчетно-выборная конференция ВФЛА состоится 28 февраля. На пост президента претендуют член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко, спортивный менеджер Михаил Гусев и глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов.

"Я буду присутствовать на выборах как член комиссии спортсменов", - сказала Ласицкене.

Спортсменка также рассказала о своей деятельности в рабочей группе. "Мы очень спокойно за столом все вместе задаем вопросы, получаем на них ответы, консультируемся с юристами", - отметила Ласицкене.

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Летние олимпийские виды спорта
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