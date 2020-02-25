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Распространение коронавируса нового типа

Ласицкене: коронавирус ставит под угрозу летние легкоатлетические старты

В связи с коронавирусом был отменен чемпионат мира в помещении, который должен был пройти 13-15 марта в китайском Нанкине

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене считает, что вспышка вызванного коронавирусом заболевания может отрицательно сказаться на проведении в летнем сезоне различных международных легкоатлетических турниров. Таким мнением она поделилась с журналистами после победы на чемпионате России в помещении.

В связи с коронавирусом был отменен чемпионат мира в помещении, который должен был пройти 13-15 марта в китайском Нанкине. Также было перенесено множество различных турниров в других видах спорта, под угрозой стоит проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио.

"Наверное, уже можно об этом волноваться, потому что, как я понимаю, страны Шенгенской зоны уже начинают ограничивать выдачу виз в связи с коронавирусом. Непонятно, какая тогда будет подготовка вообще, какими будут летние старты. Теперь мы уже все под каким-то большим вопросом", - сказала Ласицкене.

Ласицкене во вторник в шестой раз стала победительницей чемпионата России в помещении. На международной арене она трижды становилась чемпионкой мира, дважды чемпионкой мира в помещении, а также выигрывала чемпионат Европы и два раза - чемпионат Европы в помещении.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 33 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
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