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Летние олимпийские виды спорта

Сидорова: было важно стать лидером мирового сезона

Спортсменка выиграла чемпионат России в прыжках с шестом с результатом 4,92 м

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, установившая на чемпионате России в Москве лучший результат сезона в мире, очень рада стать лидером мирового сезона. Об этом Сидорова сообщила журналистам.

Сидорова на зимнем чемпионате России с третьей попытки преодолела планку на высоте 4,92 м и выиграла турнир с лучшим результатом сезона в мире.

"Я очень довольна своим сегодняшним результатом, мне удалось добиться своей цели. Поэтому я более чем довольна. Я сделала сегодня мало попыток, руководствуясь ранее выбранной тактикой - прыгнуть на 4,92. Для меня важно, что я стала лидером в мировом рейтинге, поэтому сезон я могу считать успешным", - сказала Сидорова.

В 2019 году Сидорова стала чемпионкой мира в Катаре и победительницей зимнего чемпионата Европы в Глазго.

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Летние олимпийские виды спорта
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