Левитин и Матыцин открыли чемпионат России по настольному теннису

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Помощник президента РФ, заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин и министр спорта Олег Матыцин приняли участие в торжественной церемонии открытия чемпионата России по настольному теннису. Мероприятие состоялось в спортивном комплексе "Чертаново" в Москве.

"На чемпионате России выступят обновленные команды, которые будут выступать на Олимпийских играх 2020 года. Очень приятно, что сегодня здесь собрались наши лучшие теннисисты. В апреле России доверено провести олимпийский отборочный турнир. Мы хотим, чтобы сегодняшний турнир был хорошим подспорьем для ребят", - сказал Левитин.

После церемонии открытия Матыцин и Левитин, являющийся также председателем попечительского совета Федерации настольного тенниса России (ФНТР), сыграли в ВИП-турнире. Левитин в паре с многократным чемпионом СССР Валерием Шевченко в финале победили пару Матыцина и вице-президента ФНТР Александра Марусича.

Матыцин занимался настольным теннисом, выступал за общество "Буревестник". В 1980 году ему было присвоено звание мастера спорта, двумя годами позже он стал обладателем Кубка СССР. В 1997 году Матыцину было присвоено звание заслуженного тренера России.

Чемпионат России в личном и командном зачетах завершится 1 марта.