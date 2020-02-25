20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Торпедо" стало последним участником плей-офф КХЛ сезона-2019/20

В домашнем матче нижегородцы со счетом 3:1 победили хельсинкский "Йокерит"
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 25 февраля. Нижегородское "Торпедо" на своем льду одержало победу над хельсинкским "Йокеритом" со счетом 3:1 и стало последним участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/20.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Шредер (9-я минута), Тай Ратти (9) и Кирилл Ураков (13). У проигравших отличился Никлас Йенсен (12).

Для того чтобы обеспечить себе место в плей-офф КХЛ, "Торпедо" необходимо было в матче с "Йокеритом" не проиграть в основное время. "Торпедо" набрало в итоге 64 очка и стало в турнирной таблице Западной конференции недосягаемым для идущего на девятом месте "Сочи", который уступил в гостях "Северстали" со счетом 2:3 и за один матч до конца регулярного чемпионата отстает от команды из Нижнего Новгорода на пять очков.

Таким образом, определились все участники плей-офф КХЛ текущего сезона. От Западной конференции ими стали московские ЦСКА, "Динамо", "Спартак", санкт-петербургский СКА, "Йокерит", ярославский "Локомотив", подольский "Витязь" и "Торпедо". Из Восточной конференции в плей-офф вышли казанский "Ак Барс", "Барыс" из Нур-Султана, омский "Авангард", екатеринбургский "Автомобилист", новосибирская "Сибирь", уфимский "Салават Юлаев", магнитогорский "Металлург" и нижнекамский "Нефтехимик".

Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.

Реклама на ТАСС
КХЛ
СКА завершил регулярный чемпионат КХЛ гостевой победой над ЦСКА
Армейцы Петербурга возглавили таблицу Западной конференции, ЦСКА отстает на одно очко и имеет матч в запасе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС