"Торпедо" стало последним участником плей-офф КХЛ сезона-2019/20

ТАСС, 25 февраля. Нижегородское "Торпедо" на своем льду одержало победу над хельсинкским "Йокеритом" со счетом 3:1 и стало последним участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/20.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Шредер (9-я минута), Тай Ратти (9) и Кирилл Ураков (13). У проигравших отличился Никлас Йенсен (12).

Для того чтобы обеспечить себе место в плей-офф КХЛ, "Торпедо" необходимо было в матче с "Йокеритом" не проиграть в основное время. "Торпедо" набрало в итоге 64 очка и стало в турнирной таблице Западной конференции недосягаемым для идущего на девятом месте "Сочи", который уступил в гостях "Северстали" со счетом 2:3 и за один матч до конца регулярного чемпионата отстает от команды из Нижнего Новгорода на пять очков.

Таким образом, определились все участники плей-офф КХЛ текущего сезона. От Западной конференции ими стали московские ЦСКА, "Динамо", "Спартак", санкт-петербургский СКА, "Йокерит", ярославский "Локомотив", подольский "Витязь" и "Торпедо". Из Восточной конференции в плей-офф вышли казанский "Ак Барс", "Барыс" из Нур-Султана, омский "Авангард", екатеринбургский "Автомобилист", новосибирская "Сибирь", уфимский "Салават Юлаев", магнитогорский "Металлург" и нижнекамский "Нефтехимик".

Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.