СКА завершил регулярный чемпионат КХЛ гостевой победой над ЦСКА

Капризов упрочил лидерство в списке снайперов чемпионата, на его счету 32 гола, у идущего вторым Дмитрия Яшкина из московского "Динамо" 30 шайб.

СКА одержал вторую победу над московскими армейцами в текущем сезоне, уступив в четырех встречах. Победа стала для петербургского клуба 12-й кряду в чемпионате, СКА набрал 93 очка в 62 встречах и возглавил таблицу Запада. ЦСКА идет вторым, набрав 92 очка в 61 матче. Для победы в Западной конференции команде Алексея Кудашова требуется, чтобы ЦСКА в заключительном матче уступил 27 февраля дома "Сочи" в основное время.

В другой встрече игрового дня казанский "Ак Барс" обыграл дома уфимский "Салават Юлаев" (3:2) и с 93 очками лидирует в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ, опережая СКА по количеству побед в основное время. По ходу второго периода уфимцы заработали семь удалений, включая 10-минутное Владимира Жаркова и удаление до конца игры Михаила Пашнина.