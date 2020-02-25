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КХЛ

СКА завершил регулярный чемпионат КХЛ гостевой победой над ЦСКА

Армейцы Петербурга возглавили таблицу Западной конференции, ЦСКА отстает на одно очко и имеет матч в запасе
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 4:1 обыграл в гостях ЦСКА в своем заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе петербуржцев шайбы забросили Евгений Кетов (22-я минута), Ярно Коскиранта (39), Артем Зуб (40) и Андрей Кузьменко (60). У ЦСКА отличился Кирилл Капризов (22).

Капризов упрочил лидерство в списке снайперов чемпионата, на его счету 32 гола, у идущего вторым Дмитрия Яшкина из московского "Динамо" 30 шайб.

СКА одержал вторую победу над московскими армейцами в текущем сезоне, уступив в четырех встречах. Победа стала для петербургского клуба 12-й кряду в чемпионате, СКА набрал 93 очка в 62 встречах и возглавил таблицу Запада. ЦСКА идет вторым, набрав 92 очка в 61 матче. Для победы в Западной конференции команде Алексея Кудашова требуется, чтобы ЦСКА в заключительном матче уступил 27 февраля дома "Сочи" в основное время.

В другой встрече игрового дня казанский "Ак Барс" обыграл дома уфимский "Салават Юлаев" (3:2) и с 93 очками лидирует в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ, опережая СКА по количеству побед в основное время. По ходу второго периода уфимцы заработали семь удалений, включая 10-минутное Владимира Жаркова и удаление до конца игры Михаила Пашнина.

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