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КХЛ

Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ в Восточной конференции

"Ак Барс" сыграет с "Нефтехимиком", "Барыс" - с "Металлургом", "Авангард" - с "Салаватом Юлаевым" а "Автомобилист" - с "Сибирью"

ТАСС, 25 февраля. Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Восточной конференции. Об этом стало известно после гостевой победы екатеринбургского "Автомобилиста" над омским "Авангардом".

Встреча, которая прошла в Балашихе, завершилась со счетом 4:2 в пользу "Автомобилиста". В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Василевский (2-я и 60-я минуты), Дэн Секстон (28) и Питер Холланд (36). У проигравших отличились Тэйлор Бек (1) и Сергей Шумаков (29).

Благодаря победе "Автомобилиста" "Барыс" из Нур-Султана во второй раз подряд стал победителем дивизиона Чернышева и занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, "Авангард" стал третьим, "Автомобилист" - четвертым. Победителем Восточной конференции стал казанский "Ак Барс", новосибирская "Сибирь" заняла пятое место, уфимский "Салават Юлаев" - шестое, магнитогорский "Металлург" - седьмое, нижнекамский "Нефтехимик" - восьмое.

Таким образом, в первом раунде плей-офф КХЛ, который стартует 1 марта, "Ак Барс" сыграет с "Нефтехимиком", "Барыс" - с "Металлургом", "Авангард" - с "Салаватом Юлаевым", "Автомобилист" - с "Сибирью".

В других матчах игрового дня "Сибирь" обыграла дома "Металлург" (4:1), минское "Динамо" на своем льду уступило ярославскому "Локомотиву" (3:5), а столичный "Спартак" в гостях обыграл подмосковный "Витязь" (4:2).

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