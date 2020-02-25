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Фазель: IIHF обеспокоена распространением коронавируса, но говорить об отмене ЧМ еще рано

Во вторник в Швейцарии, где в мае пройдет турнир, зафиксировали первый случай заражения
Глава IIHF Рене Фазель Егор Алеев/ТАСС
Описание
Глава IIHF Рене Фазель
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) обеспокоена ситуацией с распространением коронавируса в Европе, но говорить о возможной отмене чемпионата мира в Швейцарии еще рано. Об этом ТАСС рассказал президент организации Рене Фазель.

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Во вторник в Швейцарии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом нового типа. Чемпионат мира пройдет в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

"Я очень надеюсь, что правительства всех государств смогут проконтролировать ситуацию. Мы надеемся на лучшее. Мы все очень обеспокоены ситуацией с коронавирусом. Но пока рано что-либо говорить, до турнира еще два с лишним месяца, посмотрим", - сказал Фазель.

"Сейчас все говорят об Олимпиаде в Токио, об отмене футбольных матчей. Я знаю, что много спортивных и не только событий во всем мире отменяются из-за коронавируса", - добавил президент IIHF.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
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