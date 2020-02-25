Третьяк считает, что в плей-офф КХЛ нет фаворита

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что в предстоящем плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нет фаворита. Такое мнение Третьяк высказал ТАСС.

Во вторник определились все 16 участников Кубка Гагарина. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 27 февраля. Матчи плей-офф начнутся с 1 марта.

"Считаю, что в плей-офф фаворита нет, будет борьба. Я смотрел много последних матчей, все игры непредсказуемы, команды подравнялись. Аутсайдеры обыгрывают лидеров, хоккей стал непредсказуемым. Очень многие команды показывают хороший хоккей, надеюсь, что они дадут много игроков для сборной", - отметил Третьяк.

В матче регулярного чемпионата КХЛ во вторник петербургский СКА в Москве победил ЦСКА со счетом 4:1. "СКА реализовал свои моменты, а ЦСКА имел хорошие возможности в первом периоде, но не забил. Во втором периоде СКА прибавил, стали залетать шайбы. В целом хоккей мне понравился, была борьба и желание, но видно, что команды к концовке регулярного чемпионата немножко подустали", - сказал Третьяк.

Победа позволила СКА обогнать ЦСКА и выйти на первое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Санкт-Петербурга провела заключительный матч в регулярном чемпионате, в то время как столичные армейцы в четверг примут "Сочи". В случае победы или ничьей в основное время они обойдут СКА.