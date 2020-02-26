Чемпионат Европы по биатлону в среду стартует в Белоруссии

ТАСС, 26 февраля. Соревновательная часть чемпионата Европы по биатлону стартует в среду в Белоруссии. Турнир примет спорткомплекс "Раубичи", находящийся в Минской области.

Построенный в 1974 году комплекс "Раубичи" принимал три чемпионата мира по биатлону (1974, 1982, 1990). Европейское первенство проходит здесь второй год подряд. В 2019 году перед стартом турнира в "Раубичах" состоялся фестиваль "Гонка легенд".

Чемпионат Европы должен был пройти в эстонском городе Отепя, но за две недели до старта соревнований из-за теплой погоды Международный союз биатлонистов (IBU) решил перенести его в Белоруссию. С похожей проблемой могут столкнуться и новые хозяева турнира, однако работники комплекса уже подготовили около 10 тыс. кубометров искусственного снега. Полностью избежать ограничений не удалось, поэтому вместо индивидуальных гонок пройдет суперспринт.

Особенность чемпионата Европы заключается в том, что он носит статус открытого турнира. Заявиться на соревнования могут спортсмены из любых стран мира. Например, в прошлом году участниками стали биатлонисты из США, Австралии, Китая и Канады. На стартующем турнире выступят спортсмены из 41 страны.

Европейское первенство считается не самым престижным турниром. Если приводить аналогии с регулярным сезоном, то соревнования можно сравнить с Кубком IBU, ведь национальные команды заявляют на чемпионат Европы ближайший резерв. Результаты всех личных гонок идут в зачет Кубка IBU, до завершения которого остался один этап, поэтому в "Раубичах" соберутся все ведущие спортсмены второго по значимости турнира под эгидой IBU. Стоит отметить, что для участия в заключительном этапе им не придется никуда переезжать, так как он тоже пройдет в "Раубичах".

Борьба за Кубок IBU

Женскую сборную России на чемпионате Европы представят Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина и Валерия Васнецова. Глазырина (512 очков) и Поршнева (458) идут на первом и втором местах в общем зачете Кубка IBU, ближайшая преследовательница россиянок шведка Элизабет Хёгберг отстает от лидера на 91 очко, от второй строчки ее отделяют 37 баллов. Для Резцовой попадание в команду на чемпионат Европы может стать моральной компенсацией за непопадание в заявку на завершившийся недавно чемпионат мира в Антхольце (Италия). Тогда тренерский штаб отказал ей, хотя спортсменка показала второй результат на контрольной тренировке.

В мужскую команду вошли Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов и Дмитрий Иванов. Только три человека попали в состав на чемпионат мира в Антхольце. Елисеев провел шесть гонок из семи, Поршнев участвовал в мужской эстафете, Халили числился запасным.

В общем зачете Кубка IBU Стрельцов идет третьим (496), но практически 100 баллов проигрывает норвежцу Эндре Стрёмхейму (595) и немцу Лукасу Фратцшеру (593). Россиянин может сохранить шансы на победу только после удачного выступления на чемпионате Европы. Также по ходу турнира определятся лучшие в суперспринте (единственный старт в сезоне - прим. ТАСС) и в смешанных эстафетах, так как на заключительном этапе Кубка IBU соревнований в этих дисциплинах не будет. В зачете смешанных эстафет лидирует сборная Германии (157), вторыми идут норвежцы (156), россияне занимают третье место (148).

Команда России будет выступать на европейском первенстве на фоне скандала, разгоревшегося по ходу чемпионата мира. В эпицентре оказались Александр Логинов и его личный тренер Александр Касперович, находившийся на соревнованиях по чужой аккредитации. За день до завершения турнира итальянская полиция провела в расположении сборной обыск. Касперовича из-за проблем с документами подозревали в распространении запрещенных веществ, однако улик не обнаружили.

В среду днем состоятся квалификации в мужском (13:00 мск) и женском (15:00 мск) суперспринтах, финалы намечены на вечер (мужчины - 17:30 мск, женщины - 18:00 мск). В четверг пройдут сингл-микст (14:00 мск) и смешанная эстафета (17:00 мск), в субботу - мужской (12:30 мск) и женский (15:30 мск) спринты. Турнир завершится в воскресенье мужской (12:30 мск) и женской (14:30 мск) гонками преследования.