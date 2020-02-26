"Наполи" и "Барселона" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 26 февраля. Итальянский футбольный клуб "Наполи" сыграл вничью с испанской "Барселоной" со счетом 1:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Неаполе.

В составе хозяев забитым мячом отметился Дрис Мертенс (30-я минута), у гостей отличился Антуан Гризманн (57). В конце матча с поля был удален полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль, получивший две желтые карточки в течение минуты.

Мертенс забил за "Наполи" 121-й гол и сравнялся по этому показателю с Мареком Гамшиком. Игроки делят первое место в списке лучших бомбардиров в истории команды.

"Наполи" и "Барселона" не проигрывают в текущем сезоне Лиги чемпионов. Предыдущее поражение "Наполи" в турнире датировано 11 декабря 2018 года, команда тогда на групповом этапе уступила английскому "Ливерпулю" со счетом 0:1. "Барселона" свое последнее поражение в Лиге чемпионов также потерпела от "Ливерпуля" - 7 мая 2019 года испанцы уступили со счетом 0:4 в ответном матче 1/2 финала и не смогли пробиться в финал.

Для главного тренера "Наполи" Дженнаро Гаттузо и наставника "Барселоны" Кике Сетьена этот матч стал первым в Лиге чемпионов. На стадии плей-офф впервые друг против друга встретились тренеры - дебютанты турнира.

Ответный матч пройдет в Барселоне 18 марта.