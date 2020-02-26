20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Хоккеист "Колорадо" Наместников заявил, что хочет снова сыграть в плей-офф

Россиянин был обменян из "Оттавы" 24 февраля
Владислав Наместников AP Photo/David Zalubowski
Описание
Владислав Наместников
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 26 февраля. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Владислав Наместников заявил, что голоден до игры в плей-офф и хочет принять в нем участие впервые за несколько лет. Слова спортсмена передает пресс-служба команды.

27-летний Наместников был обменян из "Оттавы" в "Колорадо" 24 февраля. Россиянин последний раз участвовал в плей-офф в сезоне-2015/16, когда выступал за "Тампу".

"Считаю себя разносторонним форвардом, стараюсь надежно действовать в защите и могу опасно атаковать. Хочу сделать все возможное, чтобы помочь этой команде. Несколько лет у меня не было возможности играть в плей-офф. Здесь появляется хороший шанс, я голоден и хочу пробиться туда", - сказал Наместников.

Наместников выступал за "Оттаву" с октября 2019 года, до этого в НХЛ он играл за "Тампу", которая выбрала его на драфте 2011 года под общим 27-м номером, и "Нью-Йорк Рейнджерс". В текущем сезоне форвард провел 56 матчей, набрав в них 25 (13 голов + 12 передач) очков. Всего в НХЛ на его счету 183 (79+104) очка в 416 играх.

"Колорадо" занимает второе место в Центральном дивизионе и имеет хорошие шансы на попадание в плей-офф. В активе команды 79 очков в 61 матче. Идущий на четвертой строчке (вне зоны плей-офф) "Виннипег" имеет на 10 очков меньше при 64 играх.

Реклама на ТАСС
Лига чемпионов
Лэмпард: "Бавария" преподала "Челси" неприятный урок в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Английский клуб проиграл немецкой команде со счетом 0:3
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС