Хоккеист "Колорадо" Наместников заявил, что хочет снова сыграть в плей-офф

ТАСС, 26 февраля. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Владислав Наместников заявил, что голоден до игры в плей-офф и хочет принять в нем участие впервые за несколько лет. Слова спортсмена передает пресс-служба команды.

27-летний Наместников был обменян из "Оттавы" в "Колорадо" 24 февраля. Россиянин последний раз участвовал в плей-офф в сезоне-2015/16, когда выступал за "Тампу".

"Считаю себя разносторонним форвардом, стараюсь надежно действовать в защите и могу опасно атаковать. Хочу сделать все возможное, чтобы помочь этой команде. Несколько лет у меня не было возможности играть в плей-офф. Здесь появляется хороший шанс, я голоден и хочу пробиться туда", - сказал Наместников.

Наместников выступал за "Оттаву" с октября 2019 года, до этого в НХЛ он играл за "Тампу", которая выбрала его на драфте 2011 года под общим 27-м номером, и "Нью-Йорк Рейнджерс". В текущем сезоне форвард провел 56 матчей, набрав в них 25 (13 голов + 12 передач) очков. Всего в НХЛ на его счету 183 (79+104) очка в 416 играх.

"Колорадо" занимает второе место в Центральном дивизионе и имеет хорошие шансы на попадание в плей-офф. В активе команды 79 очков в 61 матче. Идущий на четвертой строчке (вне зоны плей-офф) "Виннипег" имеет на 10 очков меньше при 64 играх.