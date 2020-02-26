Лэмпард: "Бавария" преподала "Челси" неприятный урок в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 26 февраля. Английский футбольный клуб "Челси" получил очень неприятный урок от немецкой "Баварии" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Такое мнение высказал главный тренер британской команды Фрэнк Лэмпард, чей комментарий приводит пресс-служба турнира.

В ночь на среду "Челси" дома проиграл "Баварии" со счетом 0:3. Все три мяча были пропущены во втором тайме.

"Это очень неприятный урок. Мы долго не играли на этом уровне, но такова суровая реальность. Нужно сделать из этого выводы, игроки должны понять, какой уровень требуется демонстрировать на данной стадии турнира", - сказал Лэмпард.

Специалист добавил, что его подопечные постараются показать достойную игру в ответном матче. "Сегодня мы видели, какой уровень у "Баварии" и должны отдать ей должное, так как нет смысла оглядываться назад, необходимо принимать реальность. "Челси" борется за попадание в первую четверку в Английской премьер-лиге (АПЛ), но отправится в Мюнхен и постарается сыграть достойно. "Бавария" - очень сильная команда, чтобы избежать проблем, нужно было действовать идеально", - заключил тренер.

Ответная игра пройдет в Мюнхене 18 марта.