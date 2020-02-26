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НХЛ

"Вашингтон" победил "Виннипег". Овечкин преодолел рубеж в 700 заброшенных шайб в НХЛ

Встреча завершился в серии буллитов со счетом 4:3
Александр Овечкин AP Photo/Nick Wass
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 26 февраля. "Вашингтон" одержал победу над "Виннипегом" в серии буллитов домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.

Шайбы в составе победителей забросили Александр Овечкин (2-я минута), Якуб Врана (11) и Гарнет Хэтэуэй (34). Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов сделал две результативные передачи, форвард команды Евгений Кузнецов - одну. Овечкин также записал себе в актив победный буллит. У проигравших отличились Николай Элерс (39), Кайл Коннор (49) и Марк Шайфли (57).

Для Овечкина заброшенная шайба стала 701-й в заокеанской карьере. Во встрече против "Нью-Джерси" (2:3), прошедшей 22 февраля, россиянин вошел в число восьми хоккеистов в истории НХЛ, сумевших достигнуть отметки в 700 голов. Наибольшее количество заброшенных шайб на счету канадца Уэйна Гретцки (894), далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708). В нынешнем сезоне на счету Овечкина 60 (43 гола + 17 передач) очков, он делит второе место с нападающим "Торонто" Остоном Мэттьюсом в списке лучших снайперов, лидирует форвард "Бостона" Давид Пастрняк (45).

Кузнецов набрал в текущем регулярном чемпионате 49 (19+30) очков. В активе Орлова теперь 26 (3+23) баллов. Первый матч в составе "Вашингтона" провел россиянин Илья Ковальчук, который перешел в команду 24 февраля. Форвард отыграл 14 минут 39 секунд, нанес три броска, сделал два силовых приема и не смог реализовать буллит.

"Вашингтон" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 84 очка в 63 матчах. "Виннипег" идет восьмым на Западе, имея в активе 70 баллов после 65 встреч. Следующую игру команды вновь проведут друг против друга. Матч состоится 28 февраля.

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НХЛ
"Рейнджерс" победили "Айлендерс". Панарин забросил 32-ю шайбу в сезоне
Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3
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