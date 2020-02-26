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НХЛ

Гол Кучерова не спас "Тампу" от поражения в матче НХЛ против "Торонто"

Встреча завершилась со счетом 3:4
Хоккеисты "Торонто" Вильям Нюландер и "Тампы" Никита Кучеров AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Хоккеисты "Торонто" Вильям Нюландер и "Тампы" Никита Кучеров
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 26 февраля. "Тампа" проиграла "Торонто" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:4.

В составе проигравших шайбы забросили российский нападающий Никита Кучеров (10-я минута), Патрик Марун (32) и Янни Гурд (48). Защитник команды Михаил Сергачев результативными действиями не отметился, а голкипер Андрей Василевский сделал 19 сейвов. Кучеров набрал в текущем сезоне 76 (30 шайб + 46 передач) очков. Сергачев записал себе в актив 30 (9+21) баллов.

У победителей отличились Джейк Маззин (13), Джон Таварес (17, 33) и Вильям Нюландер (35). Лучшим игроком матча стал Таварес (2+0). Второй звездой был признан Нюландер (1+1), третьей - защитник "Тампы" Кевин Шаттенкирк (0+2).

"Тампа" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, команда набрала 85 очков в 63 матчах. "Торонто" идет девятым, имея в активе 74 балла в 64 встречах. В следующем матче "Тампа" примет "Чикаго", "Торонто" сыграет на выезде с "Флоридой". Оба матча пройдут 28 февраля.

В другой встрече игрового дня "Нью-Джерси" на выезде победил "Детройт" со счетом 4:1. Российский нападающий гостей Никита Гусев отметился одним голом, одной результативной передачей и был признан лучшим игроком матча. В его активе теперь 39 (11+28) очков в сезоне.

"Даллас" на выезде победил "Каролину" со счетом 4:1. Российский нападающий гостей Денис Гурьянов забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу, а голкипер команды Антон Худобин совершил 40 сейвов и был признан второй звездой встречи. Форвард хозяев Андрей Свечников тоже выступил ассистентом. Гурьянов в текущем сезоне набрал 27 (18+9) очков, Свечников - 58 (24+34).

 

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