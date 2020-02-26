Число инвалидов, занимающихся спортом в Югре, выросло почти на 13% в 2019 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 февраля. /ТАСС/. Количество людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) физической культурой и спортом, составляет чуть более 10,6 тыс. человек. Об этом следует из доклада директора департамента физической культуры и спорта Югры Сергея Артамонова к научно-практической конференции в рамках Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения.

"Численность проживающих на территории Югры людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов составляет 59 258 человек. Из них занимающихся физической культурой и спортом 10 632 или 17,9% от общего количества людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории региона", - говорится в докладе.

Согласно докладу, количество занимающихся физкультурой и спортом в Югре выросло на 1201 человека по сравнению с 2018 годом (на 12,7%). Большая часть занимающихся - дети и подростки от 6 до 18 лет (почти 5,3 тыс. человек), почти 3 тыс. человек в возрасте от 19 до 59 лет, еще почти 1,4 тыс. - в возрасте от 60 до 79 лет. "Самыми популярными и массовыми спортивными дисциплинами среди лиц с инвалидностью являются легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пауэрлифтинг, лыжные гонки, конный спорт", - говорится в докладе.

В документе отмечается, что в Югре расположено 3 353 спортивных сооружения, из которых 490 (14%) приспособлены к занятиям людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди них - стадионы, плоскостные спортсооружения, спортивные залы, дворцы спорта, манежи и сооружения для стрелковых видов спорта.

Пятый Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения проходит в Ханты-Мансийске с 25 по 27 февраля. В мероприятии участвуют представители более 50 регионов России.

В рамках форума состоятся заседание исполкома и отчетная конференция Паралимпийского комитета России, торжественная церемония награждения премией ПКР "Возвращение в жизнь" лучших спортсменов-паралимпийцев по итогам спортивных результатов прошлого года, круглый стол, где будут обсуждаться актуальные вопросы и проблемы нормативно-правового регулирования сферы подготовки спортивного резерва по адаптивным видам спорта в России.