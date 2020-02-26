Футбол на поле и вне его. "Манчестер Сити" в борьбе с УЕФА за Лигу чемпионов

Решение об отстранении "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов было принято арбитражной палатой инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) из-за нарушений английским клубом финансового fair play, которые были совершены с 2012 по 2016 год. Организация установила, что в указанные сроки манчестерцы "допустили серьезные нарушения правил клубного лицензирования и финансового fair play, завысив доходы от спонсорства в своей бухгалтерии и в отчетах о безубыточности, поданных в УЕФА". Помимо отлучения от еврокубков "Манчестер Сити" обязан выплатить штраф в размере €30 млн. Тогда в УЕФА отметили, что мотивировочная часть решения будет опубликована либо в случае согласия английского клуба с санкциями, либо после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). В ответ на запросы ТАСС с целью получения дополнительной информации в международной организации отказались от комментариев, ссылаясь на уже опубликованное заявление.

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Расследование УЕФА начал вести в марте 2019 года. Тогда отмечалось, что оно будет посвящено изучению фактов нарушений финансового fair play, которые ранее были опубликованы в СМИ. Речь, по всей видимости, шла о расследовании портала Football Leaks и статье в немецком издании Der Spiegel, которые были опубликованы в ноябре 2018 года. В этих материалах сообщалось о фиктивных и многократно завышенных суммах от спонсорских соглашений. Согласно опубликованной информации по контрактам от 2013 года "Манчестер Сити" получал от инвестиционной компании Aabar и авиакомпании Etihad не £15 млн и £35 млн, а £3 млн и £8 млн. В 2015 году, как следует из документов, авиаперевозчик перечислил клубу £67,5 млн, однако в расследовании журналистов утверждалось, что сумма составила те же £8 млн. Разницу между заявленной и фактически получаемой суммами "Сити" получал от собственного владельца шейха Мансура, и в том числе принадлежащего ему холдинга Abu Dhabi United Group. Английская сторона в сообщении на официальном сайте назвала разбирательство в отношении себя процессом, "который УЕФА инициировал, УЕФА расследовал и по которому УЕФА принял решение". "Теперь, когда этот предвзятый процесс завершился, клуб при первой же возможности направит жалобу в Спортивный арбитражный суд", — добавлялось в заявлении "Манчестер Сити". 26 февраля CAS зарегистрировал апелляцию английского клуба на решение об отстранении от еврокубков.

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Спортивный юрист Михаил Прокопец в разговоре с ТАСС отметил, что, не имея возможности ознакомиться со всеми документами по данному делу, на данном этапе сложно делать какие-то выводы. Вместе с тем собеседник агентства признал, что опасения по поводу того, сможет ли английский клуб соответствовать требованиям УЕФА, были. "Много богатых клубов на земле, но по отношению к "Сити" была настороженность — они достаточно быстро проделали путь от просто хорошего клуба до топ-клуба. Именно с этим и борется финансовый fair play, поэтому опасения существовали", — отметил он. Стоит отметить, что УЕФА уже наказывал "Манчестер Сити" за нарушения финансового fair play в 2014 году. Тогда клуб был наказан гораздо мягче — штраф в размере €49 млн, сокращение заявки в Лиге чемпионов и ограничение на трансферные траты в течение двух сезонов. Наказание последовало из-за дефицита бюджета в €233 млн, что в пять раз больше допустимого правилами УЕФА лимита в €45 млн. По данным издания The Guardian, УЕФА может открыть новое дело в отношении "Манчестер Сити", которое затронет период с 2016 года. Утверждается, что европейские футбольные власти вновь может заинтересовать спонсорский контракт с Etihad. Если будет установлено, что схема, использовавшаяся с 2012 по 2016 год, действовала и в дальнейшем, английский клуб может ждать еще более суровое наказание. Что такое финансовый fair play УЕФА УЕФА, президентом которого на тот момент был француз Мишель Платини, одобрил правила финансового fair play в 2010 году, а уже на следующий год они вступили в силу. После этого европейские клубы стали финансово "прозрачными" для международной организации, благодаря чему союз мог удостовериться в том, что тот или иной клуб не является убыточным и не находится в зоне риска. Суть финансового fair play заключается в том, чтобы расходы на трансферы и зарплаты не превышали призовые суммы, доходы от продажи игроков, а также реализации рекламных и телевизионных прав. При этом УЕФА не учитывает вложения в строительство стадионов и другую инфраструктуру, траты на образование молодых игроков и социальные программы. В первые годы после введения нового правила действовал переходный период — УЕФА не применял к клубам жестких санкций. Начиная с середины 2010-х ситуация изменилась. Теперь за нарушение финансового fair play клубам грозит наказание — от предупреждений до лишения завоеванных трофеев. В разные годы под санкции со стороны УЕФА попадали все тот же "Манчестер Сити" и французский ПСЖ. Последним российским клубом, наказанным УЕФА был казанский "Рубин". Клуб из столицы Татарстана в 2018 году за несоблюдение критерия безубыточности был отстранен от выступлений на международной арене на два еврокубковых сезона. С учетом того, что "Рубин" не завоевал права сыграть в турнирах под эгидой УЕФА, теперь в еврокубках он может принять участие не раньше сезона-2021/22.

Для "Рубина" эта санкция со стороны УЕФА стала второй в истории - в 2014 году клуб уже попадал под волну первых санкций, примененных к клубам, не выполнившим требования по безубыточности. Тогда казанцы были оштрафованы на €6 млн и в мае того же года заключил мировое соглашение с УЕФА. Согласно ему в последующие три сезона (с 2014 по 2017 год) "Рубин" находился на испытательном сроке под усиленным контролем организации. Клуб должен был внимательно вести свою финансовую политику, в частности исключив в 2016 году дефицит безубыточности. Несмотря на это перед сезоном-2016/17 он провел масштабную трансферную кампанию, купив игроков на сумму около €40 млн. В июне 2015 года аналогичным образом было наказано московское "Динамо". Тогда бело-голубые сильно завысили рыночную стоимость спонсорского контракта, превысили долю зарплат игроков в клубном бюджете и привлекали займы, которые не были обеспечены активами. В УЕФА негативно отреагировали на то, что доля зарплат превышала 70% клубного бюджета, а также на то, что стоимость спонсорского контракта была завышена. До этого штрафы за несоблюдение принципов финансового fair play получали "Краснодар", петербургский "Зенит" и московский "Локомотив". Эти клубы подписывали соглашения об урегулировании. Возможные последствия для "Манчестер Сити" Санкции в отношении английского суперклуба могут не ограничиться двухлетним отстранением от участия в еврокубках и многомиллионным штрафом. По информации британского издания The Independent, руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) может лишить "Манчестер Сити" части набранных в сезоне-2019/20 очков из-за нарушения финансового fair play — если такое решение будет принято, клуб рискует недосчитаться не менее £10 млн (потери будут зависеть от того, на сколько очков будет оштрафован клуб). Дополнительным ударом может стать снятие очков за период с 2012 по 2016 год. По данным издания The Daily Mail, если CAS оставит в силе решение в отношении "Манчестер Сити", руководство АПЛ может постфактум лишить команду очков в сезонах, которые входили в обозначенный временной промежуток.

Если подобный сценарий будет реализован, манчестерцы лишатся чемпионского титула, завоеванного в сезоне-2013/14. Таким образом, ставший вторым в том розыгрыше чемпионата "Ливерпуль" может завоевать два титула за один год (в этом сезоне мерсисайдцы за 11 туров до конца чемпионата занимают первое место, опережая идущий вторым "Сити" на 22 очка). Также, если CAS встанет на сторону УЕФА, "Манчестер Сити" рискует лишиться некоторых из ведущих игроков. Публично о намерении покинуть английский клуб никто из футболистов не заявлял, однако португальский полузащитник Бернарду Силва отметил, что с удовольствием поиграл бы в одной команде с Лионелем Месси, добавив, что это мог бы быть как его нынешний клуб, так и "Барселона". Кроме того, начали появляться сообщения об интересе итальянского "Ювентуса" к бразильскому форварду Габриэлу Жезусу, а также испанских "Атлетико" и "Реала" — к аргентинскому нападающему Серхио Агуэро.

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Сложностей манчестерцам добавит ситуация с истекающими в ближайшие пару лет контрактами игроков. Летом подойдут к концу соглашения с капитаном команды, 34-летним испанским полузащитником Давидом Сильвой и резервным голкипером из Чили, 36-летним Клаудио Браво. Еще у трех игроков соглашения рассчитаны до конца сезона-2020/21 — уже названного Агуэро, а также 24-летнего немецкого вингера Лероя Сане и 34-летнего опорного полузащитника из Бразилии Фернандиньо. В условиях повышенного внимания со стороны УЕФА "Манчестер Сити" придется действовать на трансферном рынке гораздо скромнее, чем в последние годы. С сезона-2011/12 клуб потратил на покупку новичков €1,35 млрд, заработав на продаже игроков в три раза меньше — €434,57 млн. Кто может заменить "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов Если CAS отклонит апелляцию, а клуб займет место в четверке лучших команд по итогам этого розыгрыша чемпионата Англии, то, скорее всего, путевку в Лигу чемпионов получит клуб, занявший пятое место. В регламенте УЕФА по допуску к еврокубкам прописано следующее: "Клуб, который не допущен к соревнованиям, заменяется следующим клубом, занявшим наивысшее место во внутреннем чемпионате той же ассоциации. Это происходит при условии, что новый клуб соответствует критериям допуска".

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То есть если бы решение в отношении "Манчестер Сити" принималось прямо сейчас, то путевку в Лигу чемпионов получил бы занимающий пятое место в чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед", в активе которого 41 очко. Помимо соседей из Манчестера на лигочемпионское пятое место по итогам сезона-2019/20 претендует еще несколько клубов, расположившихся на позициях с шестой по 11-ю. Речь о "Тоттенхэме" (40 очков), "Шеффилд Юнайтед" (40), "Вулверхэмптоне" (39), "Арсенале" (37), "Бернли" (37) и "Эвертоне" (36). Говоря о возможном пропуске двух сезонов со стороны "Манчестер Сити", не стоит забывать о слушаниях в CAS. Существует вероятность того, что английский клуб и нанятые им юристы будут умышленно затягивать разбирательство до августа 2020 года, чтобы у УЕФА не осталось времени на то, чтобы юридически оформить недопуск команды до участия в Лиге чемпионов. Не стоит исключать вероятность того, что "Манчестер Сити" в последний перед возможным отстранением сезон в Лиге чемпионов выиграет трофей. Для начала команде необходимо пройти мадридский "Реал". Если это произойдет, останется открытым вопрос о том, кто должен будет получить путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон — финалист или пятая команда чемпионата Англии. На данный момент в УЕФА оставили без ответа просьбу ТАСС прояснить то, как будет развиваться ситуация в данном случае. Худший сценарий для УЕФА Ситуация вокруг "Манчестер Сити" может привести к полноценному старту глобального проекта, разговоры о котором идут долгие годы, — созданию Суперлиги. Речь идет о практически закрытом турнире для самых сильных команд Европы. Если проект будет реализован, правообладатели и сами клубы смогут зарабатывать в разы больше, чем в турнирах под эгидой УЕФА.

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