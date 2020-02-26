Фазель: Морозов должен справиться с работой на посту президента КХЛ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Новый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов должен справиться со своими обязанностями. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Морозов сменил Дмитрия Чернышенко на посту президента КХЛ 14 февраля, подписав соглашение сроком на четыре года. При этом Морозов сохранил за собой пост управляющего директора Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), который он занимает с 2015 года.

"Я думаю, что это хороший выбор. Он молод, в прошлом был великолепным хоккеистом, многое знает и понимает в игре. Также он трудоголик, желаю ему удачи", - отметил Фазель.

"Я к нему отношусь с большой симпатией, он проделал большой объем работы в МХЛ и сделал много хорошего. Думаю, что у него все получится в КХЛ", - добавил президент IIHF.

Морозов является серебряным призером Олимпиады 1998 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009). На церемонии открытия Олимпийских игр 2010 года он был знаменосцем сборной России.