СМИ: "Интер" летом намерен приобрести футболиста "Арсенала" Обамеянга

ТАСС, 26 февраля. Миланский "Интер" летом намерен приобрести нападающего лондонского "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал FC Inter News.

По данным портала, представители итальянской команды уже начали переговоры с Обамеянгом. Действующий контракт 30-летнего габонца с "Арсеналом" рассчитан до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Обамеянг провел в составе "Арсенала" 30 матчей в чемпионате Англии и Лиге Европы, в которых забил 19 мячей. По информации портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет €70 млн. Ранее Обамеянг играл за дортмундскую "Боруссию", французские "Сент-Этьен", "Лилль", "Дижон" и выступающий в чемпионате Франции "Монако". За сборную Габона форвард провел 51 матч, в которых забил 20 мячей.

В составе "Боруссии" Обамеянг выиграл Кубок Германии (сезон-2016/17) и два Суперкубка Германии (2013/14, 2014/15). Также он является обладателем Кубка французской лиги (2012/13), который он выиграл, выступая за "Сент-Этьен".

"Арсенал" находится на девятом месте в чемпионате Англии, набрав 37 очков после 27 игр. "Интер" после 24 матчей занимает третью позицию в чемпионате Италии, имея на своем счету 54 очка.