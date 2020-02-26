Кананин избран главой Федерации хоккея на траве России

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Андрей Кананин избран президентом Федерации хоккея на траве России. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь федерации Никита Юкляевских.

Выборы прошли 25 февраля в здании Олимпийского комитета России.

"В выборах приняли участие 40 делегатов от 11 регионов, кворум был, у нас было три кандидата. Игорь Шишков в конце своего выступления снял свою кандидатуру в пользу Игоря Богородова, но победу одержал Андрей Кананин, который набрал 27 голосов, - сказал Юкляевских. - Богородов - 12, один человек воздержался. Победитель определился уже в первом туре, потому что набрал 50 процентов голосов плюс один голос, избрано еще пять членов исполкома, президент автоматически в него вошел".

Кананин сменил на посту президента ФХТР Николая Александрова, который занимал этот пост с ноября 2014 года. В декабре 2019 года Александров, занимающий также пост генерального директора ОАО "Метрострой", был отправлен в СИЗО на два месяца в рамках расследования уголовного дела о присвоении и растрате.

Кананин является помощником депутата Госдумы Михаила Бугеры.