Россияне Ромасько и Гофман вошли в список арбитров ЧМ-2020 по хоккею

ТАСС, 26 февраля. Россияне Евгений Ромасько и Роман Гофман вошли в список главных арбитров, которые будут работать на матчах чемпионата мира по хоккею 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

В список лайнсменов вошли Никита Шалагин и Дмитрий Шишло. Всего в списке значатся 16 главных арбитров и 16 лайнсемнов.

На матчи первого дивизиона чемпионата мира в группе А, которые пройдут в Словении с 24 апреля по 2 мая, получили назначение двое российских судей - главный арбитр Денис Наумов и лайнсмен Евгений Юдин.

Чемпионат мира 2020 года пройдет с 8 по 24 мая в Швейцарии. Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Финляндии, США, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.