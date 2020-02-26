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Сборные по хоккею

Россияне Ромасько и Гофман вошли в список арбитров ЧМ-2020 по хоккею

В список лайнсменов вошли Никита Шалагин и Дмитрий Шишло
Роман Гофман (справа) Юрий Кузьмин/ФХР/POOL/ТАСС
Описание
Роман Гофман (справа)
© Юрий Кузьмин/ФХР/POOL/ТАСС

ТАСС, 26 февраля. Россияне Евгений Ромасько и Роман Гофман вошли в список главных арбитров, которые будут работать на матчах чемпионата мира по хоккею 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

В список лайнсменов вошли Никита Шалагин и Дмитрий Шишло. Всего в списке значатся 16 главных арбитров и 16 лайнсемнов.

На матчи первого дивизиона чемпионата мира в группе А, которые пройдут в Словении с 24 апреля по 2 мая, получили назначение двое российских судей - главный арбитр Денис Наумов и лайнсмен Евгений Юдин.

Чемпионат мира 2020 года пройдет с 8 по 24 мая в Швейцарии. Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Финляндии, США, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

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