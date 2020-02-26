ЧМ по шорт-треку в Сеуле не состоится в запланированные сроки из-за коронавируса

ТАСС, 26 февраля. Чемпионат мира по шорт-треку, который должен был пройти с 13 по 15 марта в Сеуле, не состоится в запланированные сроки из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
"ISU был проинформирован, что компетентные органы Сеула распорядились закрыть стадион "Мокдонг" (место проведения турнира) и отметить все запланированные соревнования. В связи с этим ISU не сможет провести чемпионат мира по шорт-треку 2020 года в запланированные даты. Вопрос отсрочки турнира или переноса в другое место может быть рассмотрен, если обстоятельства позволят сделать это в надлежащее время", - говорится в сообщении ISU.
Согласно последним данным, в Республике Корея зарегистрировано 1146 случаев заражения коронавирусом при 12 летальных исходах. Большинство случаев зафиксированы в городе Тэгу и в соседней провинции Кёнсан-Пукто.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в трех десятках стран, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.