ЧМ по шорт-треку в Сеуле не состоится в запланированные сроки из-за коронавируса

ТАСС, 26 февраля. Чемпионат мира по шорт-треку, который должен был пройти с 13 по 15 марта в Сеуле, не состоится в запланированные сроки из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

"ISU был проинформирован, что компетентные органы Сеула распорядились закрыть стадион "Мокдонг" (место проведения турнира) и отметить все запланированные соревнования. В связи с этим ISU не сможет провести чемпионат мира по шорт-треку 2020 года в запланированные даты. Вопрос отсрочки турнира или переноса в другое место может быть рассмотрен, если обстоятельства позволят сделать это в надлежащее время", - говорится в сообщении ISU.