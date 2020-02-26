Система VAR впервые будет использоваться во всех матчах тура чемпионата России по футболу

Система впервые будет использована во всех матчах тура, VAR будет применяться во всех играх последующих туров национального первенства до конца сезона.

Чемпионат России возобновится 28 февраля, в первом матче тура самарские "Крылья Советов" примут "Оренбург".

Система начала использоваться в чемпионате России с сезона-2019/20. В первом туре VAR был задействован на игре "Локомотив" (Москва) - "Рубин" (Казань), но только в режиме офлайн. Со второго по четвертый туры технология использовалась в онлайн-режиме на одном из восьми матчей в каждом из туров, а с пятого по 18-й туры число таких игр возросло с одной до двух в каждом туре, в 19-м туре (последнем перед зимней паузой) VAR впервые применялся сразу на трех встречах.

Во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19. Пять раз это произошло в Кубке России (четыре встречи стадии 1/2 финала и финал). Четырежды VAR использовался в стыковых играх за право сыграть в премьер-лиге в сезоне-2019/20.