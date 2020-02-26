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Футбол в России

Система VAR впервые будет использоваться во всех матчах тура чемпионата России по футболу

Система начала использоваться в чемпионате России с сезона-2019/20
Сообщение об использовании судей-видеоассистентов (VAR) на матче чемпионата мира Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Сообщение об использовании судей-видеоассистентов (VAR) на матче чемпионата мира
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 26 февраля. Cистема видеоассистента рефери (VAR) будет использоваться во всех встречах 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС) в своем Twitter.

Система впервые будет использована во всех матчах тура, VAR будет применяться во всех играх последующих туров национального первенства до конца сезона.

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Чемпионат России возобновится 28 февраля, в первом матче тура самарские "Крылья Советов" примут "Оренбург".

Система начала использоваться в чемпионате России с сезона-2019/20. В первом туре VAR был задействован на игре "Локомотив" (Москва) - "Рубин" (Казань), но только в режиме офлайн. Со второго по четвертый туры технология использовалась в онлайн-режиме на одном из восьми матчей в каждом из туров, а с пятого по 18-й туры число таких игр возросло с одной до двух в каждом туре, в 19-м туре (последнем перед зимней паузой) VAR впервые применялся сразу на трех встречах.

Во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19. Пять раз это произошло в Кубке России (четыре встречи стадии 1/2 финала и финал). Четырежды VAR использовался в стыковых играх за право сыграть в премьер-лиге в сезоне-2019/20.

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