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Действующий президент Tennis Europe Дмитриев не будет баллотироваться на новый срок

Очередные выборы состоятся 28 марта на Крите

ТАСС, 26 февраля. Президент Европейской теннисной ассоциации (Tennis Europe) Владимир Дмитриев заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах руководящих органов организации. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.

"Я принял это решение, так как понимаю, что уже не смогу в полной мере выполнять обязательства, стоящие перед президентом, в течение следующего срока, - заявил Дмитриев. - Я покидаю Европейскую теннисную ассоциацию с чувством удовлетворения, так как знаю, что за последние три года мы сделали очень много для того, чтобы наша федерация вышла на более мощный и динамичный курс развития, который уже нельзя повернуть вспять".

Дмитриев был избран президентом Tennis Europe в марте 2017 года. Очередные выборы состоятся 28 марта на Крите (Греция) в рамках ежегодного общего собрания Европейской теннисной ассоциации. На должность президента организации претендуют Иво Кадерка (Чехия), Ева-Мария Шнайдер (Германия), Матти Виртанен (Финляндия).

Помимо выборов президента Tennis Europe пройдут выборы в Совет директоров организации, где на восемь должностей претендуют 15 кандидатов. Среди них есть и российский представитель Дмитрий Вихарев.

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