Действующий президент Tennis Europe Дмитриев не будет баллотироваться на новый срок

ТАСС, 26 февраля. Президент Европейской теннисной ассоциации (Tennis Europe) Владимир Дмитриев заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах руководящих органов организации. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.

"Я принял это решение, так как понимаю, что уже не смогу в полной мере выполнять обязательства, стоящие перед президентом, в течение следующего срока, - заявил Дмитриев. - Я покидаю Европейскую теннисную ассоциацию с чувством удовлетворения, так как знаю, что за последние три года мы сделали очень много для того, чтобы наша федерация вышла на более мощный и динамичный курс развития, который уже нельзя повернуть вспять".

Дмитриев был избран президентом Tennis Europe в марте 2017 года. Очередные выборы состоятся 28 марта на Крите (Греция) в рамках ежегодного общего собрания Европейской теннисной ассоциации. На должность президента организации претендуют Иво Кадерка (Чехия), Ева-Мария Шнайдер (Германия), Матти Виртанен (Финляндия).

Помимо выборов президента Tennis Europe пройдут выборы в Совет директоров организации, где на восемь должностей претендуют 15 кандидатов. Среди них есть и российский представитель Дмитрий Вихарев.