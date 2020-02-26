Травмированный капитан "Ак Барса" Зарипов будет готов к плей-офф КХЛ

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Капитан казанского "Ак Барса" Данис Зарипов будет готов к плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), несмотря на повреждение верхней части тела. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов.

Во вторник "Ак Барс" в предпоследнем матче регулярного чемпионата обыграл дома уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:2. Как сообщает портал "Бизнес-онлайн", Зарипов по ходу игры был увезен в больницу для прохождения МРТ с подозрением на перелом ребер.

"Не все так страшно, у него просто ушиб в верхней части тела. Скоро выйдет, будет готовиться уже к плей-офф", - сказал Якубов.

Заключительный матч регулярного сезона "Ак Барс" проведет 27 февраля, казанский клуб на своем льду примет екатеринбургский "Автомобилист". "Ак Барс" может стать победителем регулярного чемпионата в случае победы, на данный момент казанцы возглавляют чемпионат, при равном количестве очков (93) опережая по числу побед в основное время петербургский СКА, который уже провел все встречи регулярного чемпионата. Обогнать казанцев может только московский ЦСКА (92), армейцам остается провести еще одну игру, 27 февраля московский клуб примет "Сочи". ЦСКА может выиграть регулярный чемпионат в случае победы и потери "Ак Барсом" очков в параллельном матче либо в случае поражения не в основное время и поражения "Ак Барса" в основное время.

Зарипов является единственным в истории пятикратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2014, 2016, 2018), также хоккеист трижды побеждал в составе сборной России на чемпионатах мира (2008, 2009, 2014).