Сыгравший в НХЛ водитель ледозаливочной машины стал почетным жителем Северной Каролины

ТАСС, 26 февраля. Губернатор штата Северная Каролина Рой Купер присвоил звание почетного жителя Дэвиду Эйрсу, который является сотрудником ледовой арены в Торонто и 23 февраля дебютировал в составе "Каролины". Об этом Купер написал в Twitter.
"Многие жители Северной Каролины были удивлены появлению Дэвида Эйрса, в том числе и я. Мы с такой радостью болели в тот вечер, что нам пришлось официально сделать его одним из нас", - написал Купер.
David Ayres had so many astonished North Carolinians, including me, yelling with glee at their televisions Saturday night that we had to officially make him one of us. - RC pic.twitter.com/Sa7VDPLypj— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) February 25, 2020
В воскресенье в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" в гостях обыграла "Торонто" со счетом 6:3. Во время матча оба заявленных вратаря "Каролины" получили травмы, клубу пришлось прибегнуть к помощи сотрудника арены, 42-летнего водителя ледозаливочной машины Эйрса. Он появился на площадке в середине второго периода при счете 3:1 в пользу "Каролины", пропустил две шайбы, но команда в итоге одержала победу.
Эйрс, проживающий в Торонто, никогда до этого не играл на профессиональном уровне, на его счету восемь встреч в одной из любительских лиг в сезоне-2014/15. В возрасте 42 лет 194 дней он стал самым возрастным голкипером, одержавшим победу в дебютной игре в НХЛ, до этого рекордсменом был вратарь "Чикаго" Хью Леман (дебютировавший в возрасте 41 года 80 дней 17 ноября 1926 года). Также он стал вторым самым возрастным игроком, дебютировавшим в НХЛ. Рекорд принадлежит Лестеру Патрику - 43 года 80 дней (дебют - 20 марта 1927 года).
"Каролина" занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 74 очка в 62 матчах.