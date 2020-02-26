Сыгравший в НХЛ водитель ледозаливочной машины стал почетным жителем Северной Каролины

Дэвид Эйрс вышел на лед в середине второго периода при счете 3:1 в пользу "Каролины", пропустил две шайбы, но команда в итоге одержала победу

ТАСС, 26 февраля. Губернатор штата Северная Каролина Рой Купер присвоил звание почетного жителя Дэвиду Эйрсу, который является сотрудником ледовой арены в Торонто и 23 февраля дебютировал в составе "Каролины". Об этом Купер написал в Twitter. "Многие жители Северной Каролины были удивлены появлению Дэвида Эйрса, в том числе и я. Мы с такой радостью болели в тот вечер, что нам пришлось официально сделать его одним из нас", - написал Купер.

David Ayres had so many astonished North Carolinians, including me, yelling with glee at their televisions Saturday night that we had to officially make him one of us. - RC pic.twitter.com/Sa7VDPLypj — Governor Roy Cooper (@NC_Governor) February 25, 2020

В воскресенье в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" в гостях обыграла "Торонто" со счетом 6:3. Во время матча оба заявленных вратаря "Каролины" получили травмы, клубу пришлось прибегнуть к помощи сотрудника арены, 42-летнего водителя ледозаливочной машины Эйрса. Он появился на площадке в середине второго периода при счете 3:1 в пользу "Каролины", пропустил две шайбы, но команда в итоге одержала победу.