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Евро-2020

Матыцин и Черчесов примут участие в конференции, посвященной 100 дням до старта ЧЕ-2020

Конференция пройдет 5 марта в Москве
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин и главный тренер сборной России Станислав Черчесов должны принять участие в конференции, приуроченной к 100 дням до старта чемпионата Европы и посвященной футбольному менеджменту и образованию в спорте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Высшей школы экономики (ВШЭ).

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Конференция пройдет 5 марта в Москве при поддержке оргкомитета турнира и ВШЭ в культурном центре вуза. Программа конференции будет состоять из панельных сессий по темам "Управление международным спортом", "Новые медиа в спорте" и "Образование в спорте", паблик-тока и мастер-класса.

Помимо Матыцина и Черчесова, ожидается участие генерального директора российской части оргкомитета Алексея Сорокина, генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева, ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, бывшего футболиста сборной России Дмитрия Сычева.

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Евро-2020
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