Совет World Athletics на заседании в марте рассмотрит вопрос восстановления ВФЛА

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на заседании 11-12 марта обсудит вопрос восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе World Athletics.

World Athletics в ноябре 2019 года приостановила процесс восстановления членства ВФЛА в связи с допинговом делом российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Бывшее руководство национальной федерации было обвинено в попытке выгородить спортсмена с помощью поддельных медицинских справок.

"Да, совету будет представлен отчет о положении ВФЛА", - сообщили в World Athletics, отвечая на вопрос о повестке предстоящего заседания совета.

Усугубившийся в связи с делом Лысенко кризис в российской легкой атлетике привел к тому, что Министерство спорта РФ до 1 марта приостановило государственную аккредитацию ВФЛА. 3 февраля президиум федерации подал в отставку и передал полномочия по взаимодействию с международными организациями рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР). Выборы нового руководства ВФЛА пройдут 28 февраля.

28 января независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) назвал неубедительным ответ ВФЛА, обвинив бывших руководителей в отказе признавать вину организации по допинговому делу Лысенко "перед лицом четких и убедительных доказательств". AIU рекомендовал World Athletics исключить ВФЛА из состава, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко. В феврале российская сторона предоставила World Athletics новый ответ на обвинения.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В связи с последними событиями World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.