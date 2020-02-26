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Летние олимпийские виды спорта

Этап Мирового тура по пляжному волейболу в Китае отменен из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти с 29 апреля по 3 мая

ТАСС, 26 февраля. Этап Мирового тура по пляжному волейболу в китайском Сямыне отменен из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

Соревнования должны были пройти с 29 апреля по 3 мая.

"В свете тщательной оценки текущей ситуации в отношении коронавируса в Китае и после запроса, полученного от Китайской ассоциации волейбола и соответствующих органов власти, было принято совместное решение об отмене этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который должен был состояться с 29 апреля по 3 мая в Сямыне. Были предприняты усилия со всеми сторонами, чтобы перенести турнир, но альтернативные даты после Олимпийских игр в Токио не могли быть обеспечены организатором", - говорится в сообщении.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 37 странах, включая Россию.

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Летние олимпийские виды спорта
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