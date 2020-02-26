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Зимние олимпийские виды спорта

Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона перенесен из Китая из-за коронавируса

Мероприятие состоится 30 июня

ТАСС, 26 февраля. Бельгийский Антверпен примет конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), который был перенесен из китайского Шанхая из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба IBSF.

Отмечается, что конгресс пройдtт по утвержденному графику, несмотря на перенос. Конгресс организации состоится 30 июня.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 37 странах, включая Россию.

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Зимние олимпийские виды спорта
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