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Олимпиада-2020 в Токио

Отборочный турнир по боксу на ОИ-2020 может быть перенесен из Лондона из-за коронавируса

Турнир должен пройти с 13 по 23 марта

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Олимпийский отборочный турнир по боксу, который должен пройти в марте в Лондоне, может быть перенесен из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщил член исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Олимпийский отбор могут перенести. Уже несколько федераций написали отказ присылать спортсменов", - сказал Кремлев.

Олимпийский квалификационный турнир должен пройти с 13 по 23 марта.

В Великобритании на данный момент зафиксировано 13 случаев заболевания коронавирусом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 37 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.

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Олимпиада-2020 в Токио
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