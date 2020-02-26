IIHF следит за ситуацией в Швейцарии, которая примет чемпионат мира, из-за коронавируса

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) наблюдает за ситуацией в Швейцарии в связи с выявлением первого случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IIHF.

Во вторник новостной портал Blick сообщил со ссылкой на федеральный департамент здравоохранения про первый случай заражения коронавирусом нового типа. По сведениям издания, случай заражения был зафиксирован в кантоне Тичино, который граничит с северными районами Италии. Проверкой результата анализов занималась лаборатория в Женеве. Чемпионат мира пройдет в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая, кантоны Цюрих и Во (в нем расположена Лозанна) не граничат с Тичино.

"IIHF мониторит ситуацию. Дальнейших комментариев по этой теме пока не будет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Вечером во вторник президент IIHF Рене Фазель сообщил ТАСС, что федерация обеспокоена ситуацией с распространением коронавируса в Европе, но говорить о возможной отмене чемпионата мира еще рано.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 37 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.