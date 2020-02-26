20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по хоккею

IIHF следит за ситуацией в Швейцарии, которая примет чемпионат мира, из-за коронавируса

Ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил ТАСС, что федерация обеспокоена ситуацией с распространением коронавируса в Европе

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) наблюдает за ситуацией в Швейцарии в связи с выявлением первого случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IIHF.

На эту тему
Фазель: IIHF обеспокоена распространением коронавируса, но говорить об отмене ЧМ еще рано

Во вторник новостной портал Blick сообщил со ссылкой на федеральный департамент здравоохранения про первый случай заражения коронавирусом нового типа. По сведениям издания, случай заражения был зафиксирован в кантоне Тичино, который граничит с северными районами Италии. Проверкой результата анализов занималась лаборатория в Женеве. Чемпионат мира пройдет в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая, кантоны Цюрих и Во (в нем расположена Лозанна) не граничат с Тичино.

"IIHF мониторит ситуацию. Дальнейших комментариев по этой теме пока не будет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Вечером во вторник президент IIHF Рене Фазель сообщил ТАСС, что федерация обеспокоена ситуацией с распространением коронавируса в Европе, но говорить о возможной отмене чемпионата мира еще рано.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 37 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.

Реклама на ТАСС
Лига чемпионов
Футбол на поле и вне его. "Манчестер Сити" в борьбе с УЕФА за Лигу чемпионов
Нынешний розыгрыш главного еврокубка может стать последним на ближайшие годы шансом для английского клуба завоевать этот титул
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС