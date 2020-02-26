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Бокс

Россия может принять отбор по боксу на ОИ в случае переноса из Великобритании

Проведение олимпийского квалификационного турнира запланировано в Лондоне с 13 по 23 марта
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия готова провести олимпийский отборочный турнир по боксу вместо Великобритании в случае переноса из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщил член исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

В среду Кремлев сообщил ТАСС, что квалификационный турнир может быть перенесен из-за угрозы распространения коронавируса, несколько федераций уже отказались присылать спортсменов в Великобританию.

"Мы готовы принять отбор в случае необходимости", - сказал Кремлев.

Проведение олимпийского квалификационного турнира запланировано в Лондоне с 13 по 23 марта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 37 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.

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