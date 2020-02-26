20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Чемпионами Азиатской хоккейной лиги стали два клуба после отмены финала из-за коронавируса

Согласно последним данным, в Республике Корея зарегистрирован 1261 случай заражения коронавирусом при 12 летальных исходах

ТАСС, 26 февраля. Российский "Сахалин" и южнокорейский "Анян Халла" объявлены победителями сезона Азиатской хоккейной лиги в связи с отменой финальной серии турнира из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

"В Японии прошло совещание членов правления Азиатской хоккейной лиги. Председатель Сумио Кобаяси сообщил, что финальная серия "Сахалин" - "Анян Халла" не будет проведена из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим чемпионами Азиатской хоккейной лиги сезона-2019/20 стали одновременно две команды - "Сахалин" и "Анян Халла", - говорится в заявлении пресс-службы российской команды.

В истории лиги второй раз сразу две команды становятся чемпионами по итогам сезона. В сезоне-2010/11 финальная серия была отменена из-за землетрясения в Японии, тогда чемпионами были признаны "Анян Халла" и японский "Тохоку Фри Блэйдс". "Сахалин" во второй раз стал чемпионом лиги, первый титул клуб завоевал в 2019 году. "Анян Халла" в шестой раз стал победителем турнира.

Согласно последним данным, в Республике Корея зарегистрирован 1261 случай заражения коронавирусом при 12 летальных исходах, 24 человека выздоровели и покинули медучреждения. Большинство случаев инфицирования зафиксировано в городе Тэгу и в соседней провинции Кёнсан-Пукто.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 37 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Лига чемпионов
Футбол на поле и вне его. "Манчестер Сити" в борьбе с УЕФА за Лигу чемпионов
Нынешний розыгрыш главного еврокубка может стать последним на ближайшие годы шансом для английского клуба завоевать этот титул
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС