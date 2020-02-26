Чемпионами Азиатской хоккейной лиги стали два клуба после отмены финала из-за коронавируса

ТАСС, 26 февраля. Российский "Сахалин" и южнокорейский "Анян Халла" объявлены победителями сезона Азиатской хоккейной лиги в связи с отменой финальной серии турнира из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

"В Японии прошло совещание членов правления Азиатской хоккейной лиги. Председатель Сумио Кобаяси сообщил, что финальная серия "Сахалин" - "Анян Халла" не будет проведена из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим чемпионами Азиатской хоккейной лиги сезона-2019/20 стали одновременно две команды - "Сахалин" и "Анян Халла", - говорится в заявлении пресс-службы российской команды.

В истории лиги второй раз сразу две команды становятся чемпионами по итогам сезона. В сезоне-2010/11 финальная серия была отменена из-за землетрясения в Японии, тогда чемпионами были признаны "Анян Халла" и японский "Тохоку Фри Блэйдс". "Сахалин" во второй раз стал чемпионом лиги, первый титул клуб завоевал в 2019 году. "Анян Халла" в шестой раз стал победителем турнира.

Согласно последним данным, в Республике Корея зарегистрирован 1261 случай заражения коронавирусом при 12 летальных исходах, 24 человека выздоровели и покинули медучреждения. Большинство случаев инфицирования зафиксировано в городе Тэгу и в соседней провинции Кёнсан-Пукто.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 37 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.