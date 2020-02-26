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Футбол в России

Гендиректор "Ахмата" Айдамиров заявил, что надеется на улучшение работы VAR в РПЛ

В среду пресс-служба РФС объявила о том, что VAR будет применяться на всех матчах РПЛ начиная с 20-го тура

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров выразил надежду на то, что система видеоассистента рефери (VAR) проработает на должном уровне до конца сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

В среду пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила о том, что VAR будет применяться на всех матчах РПЛ начиная с 20-го тура.

"Ахмат-Арена" давно готова к проведению матчей с VAR. В тестовом режиме мы с ним поработали, у клубов были вопросы. Надеемся, что работа VAR будет улучшена, поэтому поддерживаем идею", - сказал Айдамиров.

Система начала использоваться в чемпионате России с сезона-2019/20. В первом туре VAR был задействован на игре "Локомотив" (Москва) - "Рубин" (Казань), но только в режиме офлайн. Со второго по четвертый туры технология использовалась в онлайн-режиме на одном из восьми матчей в каждом из туров, а с пятого по 18-й туры число таких игр возросло с одного до двух, в 19-м туре (последнем перед зимней паузой) VAR впервые применялся сразу на трех встречах.

После 19 матчей "Ахмат" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. В следующем туре 29 февраля грозненцы примут "Ростов".

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