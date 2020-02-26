Роман Ротенберг: программа "Красная машина" включает в себя лучшее из мирового хоккея

Программа разработана ФХР и принята Министерством спорта России в качестве федерального стандарта подготовки игроков. Ее презентация прошла в ноябре 2019 года в Сочи, на ней были представлены теоретические пособия для игроков в возрасте от 6 до 16 лет, отдельное пособие по подготовке вратарей, а также новое мобильное приложение с видеоуроками (онлайн-помощник в работе хоккейного тренера). Программа позволит всем российским хоккеистам заниматься по единой системе спортивного образования. В настоящий момент она проходит этап внедрения в хоккейных школах страны, по ее методикам будут готовиться хоккеисты в более чем 600 детско-юношеских спортивных школах и специализированных академиях.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 февраля. /ТАСС/. Национальная программа подготовки российских хоккеистов "Красная машина", представленная в ноябре 2019 года, создана на основе достижений советской школы с учетом лучших зарубежных практик и является на данный момент самой современной в мире. Такое мнение высказал журналистам в среду первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной команды Роман Ротенберг в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород, где прошла презентация программы.

"Наша программа собрана из самых лучших мировых программ, при этом за основу взято все наше советское достояние - система Тарасова, Тихонова, Чернышева. Мы изучили все программы [подготовки хоккеистов]: Канады, США, Финляндии, Швеции - взяли самое лучшее оттуда и с учетом всей синергии сделали самую актуальную и современную программу в мире", - отметил Ротенберг.

Он добавил, что программа подготовки хоккеистов "Красная машина" включает в себя рекомендации по упражнениям, тактике игры, питанию, психологической подготовке. "Программа ежедневно развивается, нет предела совершенству. Мы ее ежедневно улучшаем", - добавил Ротенберг. В настоящее время презентации программы проходят в российских регионах, где тренеры и родители начинающих хоккеистов могут задать свои вопросы разработчикам и представителям ФХР.

По словам Ротенберга, большой интерес вызвало мобильное приложение, которое с момента запуска в ноябре 2019 года скачали более 3 тыс. человек. "Скачивают, в том числе тренеры и родители", - отметил он, подчеркнув, что всего в стране на данный момент около 7 тыс. хоккейных тренеров.

Расширение географии использования "Красной машины"

Презентации программы уже прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Хабаровске, Сочи, Норильске, Ханты-Мансийске, Туле, Кургане, Сочи. "В ближайшее время готовим презентации и семинары для тренеров в Новосибирске, Уфе, Новомосковске, Красноярске, Омске, Самаре, городах Крыма. Важно, что мы начали получать отклики по нашей программе, тренеры постоянно обращаются к нам, и это значит, что программа востребована. Каждый желающий может ознакомиться с "Красной машиной", программа находится в свободном доступе на сайте Федерации хоккея России", - отметил Ротенберг.

Заместитель министра спорта Нижегородской области Алина Горшунова подчеркнула, что на сегодняшний день в регионе функционирует более 40 ледовых арен и катков. "Наши команды представлены во всех чемпионатах и турнирах. Приятно видеть здесь тренеров со всего Приволжского федерального округа. Программа "Красная машина" очень интересная, я лично изучила пособия для тренеров, это основа для всех тренеров, для родителей".