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Лига Европы

Ближайшие матчи еврокубков, кроме встречи "Интера" и "Лудогорца", пройдут в штатном режиме

Из-за коронавирусной инфекции, распространившейся на севере Италии, встреча пройдет без зрителей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Все матчи футбольных еврокубков, запланированные на этой неделе, пройдут в штатном режиме, за исключением встречи между итальянским "Интером" и болгарским "Лудогорцем". Об этом говорится в пресс-релизе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который оказался в распоряжении ТАСС.

Матч между "Интером" и "Лудогорцем" пройдет в Милане в четверг. Из-за коронавирусной инфекции, распространившейся на севере Италии, встреча пройдет без зрителей.

"Все остальные матчи УЕФА, запланированные на этой неделе, пройдут по плану, и в это время нет никаких ограничений для посещения болельщиков. УЕФА продолжит внимательно следить за ситуацией и будет поддерживать связь с соответствующими органами в этом отношении", - говорится в сообщении.

Ответные встречи первого раунда плей-офф пройдут в среду и четверг.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 38 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.

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