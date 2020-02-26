Глава ФСПР с оптимизмом ждет выступления российских пятиборцев на этапе Кубка мира в Каире

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские пятиборцы на первых турнирах олимпийского сезона показали очень хорошие результаты, и это дает основания надеяться на то, что и на первом международном старте 2020 года, этапе Кубка мира в Египте, россияне смогут занять места на пьедестале почета. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.

Состав сборной России на этап Кубка мира в Каире, который пройдет с 26 февраля по 1 марта, отбирался по итогам январских "Зимних турниров" и Кубка России. В команду были включены восемь человек. У женщин это Ульяна Баташова, Гульназ Губайдуллина, Аделина Ибатуллина и Ксения Фральцова. У мужчин - Сергей Баранов, Максим Кузнецов, Александр Лифанов и Илья Шугаров.

"В этом сезоне перед нашей командой стоит задача выиграть максимальное количество олимпийских лицензий. Результаты, которые показывают в начале года российские спортсмены на внутренних стартах, нам внушают оптимизм перед стартом в Египте. Особенно я хочу отметить женскую сборную. Очень интересно, как российская команда выступит на первом этапе Кубка мира в Каире", - сказал Аминов.

Этап Кубка мира в Египте стартует 26 февраля квалификационным турниром у женщин, на следующий день за право выйти в финал поборются мужчины. 28 февраля состоится личный финал у женщин, 29-го - у мужчин. Завершится египетский этап Кубка мира 1 марта смешанной эстафетой.

К настоящему времени российские пятиборцы имеют две неименные лицензии, которые на чемпионате Европы в британском Бате, который прошел в августе, завоевали Аделина Ибатуллина и Александр Лифанов.