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Олимпиада-2020 в Токио

Вопрос переноса отборочного турнира по гандболу на ОИ из-за коронавируса не обсуждался

Отборочный турнир пройдет в венгерском городе Дьер с 19 по 22 марта

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Коронавирус не угрожает проведению отборочного олимпийского турнира по гандболу среди женщин. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин.

Отборочный турнир пройдет в венгерском городе Дьер с 19 по 22 марта. Ранее стало известно, что олимпийский отборочный турнир по боксу может быть перенесен из Лондона в связи с коронавирусом.

"Подготовка идет в штатном режиме, перенос не обсуждался. Команда готовится к турниру, профилактические мероприятия по спортсменками - задача врача команды", - сказал Воронин.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 38 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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