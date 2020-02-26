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Зимние олимпийские виды спорта

Этап КМ по сноуборду может быть отменен из-за погоды или пройти в Подмосковье

Соревнования должны были состояться на Воробьевых горах 1 февраля

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине параллельный слалом, который должен был состояться в Москве в марте, может быть отменен или перенесен в Подмосковье. Об этом ТАСС в среду сообщил глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Этап Кубка мира по сноуборду должен был состояться на Воробьевых горах 1 февраля, но из-за погодных условий было принято решение о переносе соревнований на 6 марта. Для оценки состояния трасс в Москву прибыл инспектор Международной федерации лыжного спорта (FIS).

"В Москве этого этапа Кубка мира в этом году точно не будет. Сейчас инспектор FIS смотрит трассу в Подмосковье, после чего международная федерация примет решение. Но шансы небольшие, все это из-за погоды, которая в этом году аномально теплая. Нам очень жаль, надеемся, что больше такая ситуация не повторится", - сказал Тихомиров.

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Зимние олимпийские виды спорта
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