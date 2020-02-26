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Бокс

Дату дебюта боксера Гассиева в супертяжелом весе назовут на следующей неделе

19 февраля дебютный бой россиянина в этом весе был в очередной раз перенесен

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Дата дебютного поединка российского боксера Мурата Гассиева в супертяжелом весе будет объявлена на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

19 февраля дебютный бой Гассиева в супертяжелом весе был в очередной раз перенесен. Поединок с американцем Джерри Форрестом должен был состояться в ночь на 1 марта во Фриско (США, штат Техас). Основной причиной стали проблемы во время подготовки.

"На следующей неделе мы объявим дату, место боя и соперника Мурата", - сказал Кремлев.

В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

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