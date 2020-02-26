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Футбол в России

Прядкин: основатель Тинькофф банка полюбит российский футбол

В среду было объявлено, что Тинькофф банк стал титульным спонсором РПЛ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин считает, что основатель Тинькофф банка Олег Тиньков полюбит российский футбол. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.

В среду было объявлено, что Тинькофф банк стал титульным спонсором РПЛ. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2021/22. Ранее Тиньков в разговоре с различными СМИ критиковал российский футбол.

"Мы внимательно изучили высказывание Олега Тинькова. Есть акционеры банка. Думаю, он полюбит российский футбол и РПЛ", - сказал Прядкин.

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