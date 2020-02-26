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Футбол в России

Прядкин: РПЛ думает о том, чтобы повысить сумму контракта с Тинькофф банком

Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2021/22

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) планирует повысить сумму контракта с титульным спонсором Тинькофф банком. Об этом на пресс-конференции в Москве рассказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

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Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2021/22. Как заявлял в середине февраля президент Российского футбольного союза Александр Дюков, сделка между РПЛ и новым титульным спонсором оценивается в 300 млн рублей.

"Мы хотели большие средства, мы не раскрываем сумму. Принимал решение не я, его принимали клубы. Важно то, что это рыночный спонсор, мы дорожим рыночными партнерами. Надеюсь, что сумма контракта со временем будет повышена, у нас есть планы и задумки по поводу того, чтобы повысить сумму", - сказал Прядкин.

В сезоне-2019/20 генеральным партнером премьер-лиги является компания "Лига ставок". Также в число спонсоров входят производитель спортивной экипировки Nike ("Найк") и телеканал "Матч Премьер".

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