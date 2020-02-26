Российская премьер-лига обратилась к РФС с предложением о расширении лиги

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) направила в Российский футбольный союз (РФС) предложение о расширении состава участников лиги с 16 до 18 команд. Об этом журналистам сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
"Решение есть, оно направлено в РФС. Создана рабочая группа, которая внимательно изучит вопрос. В ближайшее время выступим с заявлением. Насколько мы готовы к расширению, покажет работа рабочей группы", - сказал Прядкин.
В середине января на общем собрании большинство клубов РПЛ выступило за расширение высшего дивизиона чемпионата страны. Из 16 клубов, на данный момент выступающих в премьер-лиге, против данного формата высказались только представители петербургского "Зенита" и московского "Спартака".
На данный момент из РПЛ напрямую в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) вылетают 15-я и 16-я команды, а клубы, занявшие 13-е и 14-е места, участвуют в стыковых матчах с четвертой и третьей командами ФНЛ соответственно. Чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 игр, встречаясь друг с другом по два раза. За всю историю высшего дивизиона было четыре сезона, когда в турнире принимали участие более 16 команд: в 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, в 1992 году - 20 команд, которые были разделены на две группы.