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Футбол в России

Российская премьер-лига обратилась к РФС с предложением о расширении лиги

Создана рабочая группа, которая внимательно изучит данный вопрос
Глава РПЛ Сергей Прядкин Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава РПЛ Сергей Прядкин
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) направила в Российский футбольный союз (РФС) предложение о расширении состава участников лиги с 16 до 18 команд. Об этом журналистам сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

"Решение есть, оно направлено в РФС. Создана рабочая группа, которая внимательно изучит вопрос. В ближайшее время выступим с заявлением. Насколько мы готовы к расширению, покажет работа рабочей группы", - сказал Прядкин.

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Большинство клубов РПЛ выступило за расширение премьер-лиги до 18 команд

В середине января на общем собрании большинство клубов РПЛ выступило за расширение высшего дивизиона чемпионата страны. Из 16 клубов, на данный момент выступающих в премьер-лиге, против данного формата высказались только представители петербургского "Зенита" и московского "Спартака".

На данный момент из РПЛ напрямую в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) вылетают 15-я и 16-я команды, а клубы, занявшие 13-е и 14-е места, участвуют в стыковых матчах с четвертой и третьей командами ФНЛ соответственно. Чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 игр, встречаясь друг с другом по два раза. За всю историю высшего дивизиона было четыре сезона, когда в турнире принимали участие более 16 команд: в 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, в 1992 году - 20 команд, которые были разделены на две группы.

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