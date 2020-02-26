Российская премьер-лига обратилась к РФС с предложением о расширении лиги

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) направила в Российский футбольный союз (РФС) предложение о расширении состава участников лиги с 16 до 18 команд. Об этом журналистам сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

"Решение есть, оно направлено в РФС. Создана рабочая группа, которая внимательно изучит вопрос. В ближайшее время выступим с заявлением. Насколько мы готовы к расширению, покажет работа рабочей группы", - сказал Прядкин.