20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Прядкин: "Тамбов" знает, что не получит лицензию РФС в случае неготовности стадиона

Клуб проводит домашние матчи на "Мордовии-Арене" в Саранске из-за неготовности своего стадиона

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. "Тамбов" готов к тому, что не получит лицензию Российского футбольного союза в случае, если стадион в городе не будет подготовлен к матчам Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом на пресс-конференции в Москве рассказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

На эту тему

Из-за неготовности стадиона "Тамбов" принимает соперников на "Мордовия-Арене" в Саранске.

"Тамбов" знает, что не получит лицензию, если стадион в регионе не будет готов. Если не успеют, соответствующий орган примет решение", - сказал Прядкин.

Глава РПЛ также рассказал о ходе реконструкции стадиона "Газовик" в Оренбурге, который вмещает 7,5 тыс. зрителей. "Мы с Владимиром Кияевым (президент "Оренбурга" - прим. ТАСС) посетили стадион. Есть план для увеличения вместимости, во всем остальном он соответствует", - подчеркнул он.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
WTA
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Россиянка выиграла за свою карьеру пять турниров серии Большого шлема
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС