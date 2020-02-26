Прядкин: "Тамбов" знает, что не получит лицензию РФС в случае неготовности стадиона

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. "Тамбов" готов к тому, что не получит лицензию Российского футбольного союза в случае, если стадион в городе не будет подготовлен к матчам Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом на пресс-конференции в Москве рассказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

Из-за неготовности стадиона "Тамбов" принимает соперников на "Мордовия-Арене" в Саранске.

"Тамбов" знает, что не получит лицензию, если стадион в регионе не будет готов. Если не успеют, соответствующий орган примет решение", - сказал Прядкин.

Глава РПЛ также рассказал о ходе реконструкции стадиона "Газовик" в Оренбурге, который вмещает 7,5 тыс. зрителей. "Мы с Владимиром Кияевым (президент "Оренбурга" - прим. ТАСС) посетили стадион. Есть план для увеличения вместимости, во всем остальном он соответствует", - подчеркнул он.