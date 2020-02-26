20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
WTA
Обновлено 

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Россиянка выиграла за свою карьеру пять турниров серии Большого шлема
Мария Шарапова EPA-EFE/ETTORE FERRARI
Описание
Мария Шарапова
© EPA-EFE/ETTORE FERRARI

ТАСС, 26 февраля. Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом она написала в среду в своей колонке в издании Vanity Fair.

"Теннис - я говорю прощай", - заявила 32-летняя спортсменка.

Шарапова является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема, два раза - Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль.

В начале марта 2016 года в допинг-пробе Шараповой был обнаружен мельдоний. В июне того года Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. Срок дисквалификации Шараповой закончился 26 апреля 2017 года.

Свою последнюю победу на турнире WTA Шарапова одержала в 2017 году, выиграв турнир в китайском Тяньцзине. На Открытом чемпионате Австралии 2020 года она выбыла в первом круге, проиграв хорватке Донне Векич.

Теги
РоссияШарапова, Мария ЮрьевнаWTA
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Курашов: подготовка к этапам КМ по фристайлу в Красноярске проходит в штатном режиме
Глава Федерации фристайла России отметил, что ситуация с распространением коронавируса в мире не повлияет на проведение этапом Кубка мира
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС