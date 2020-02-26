Боксер Гассиев может сменить промоутера

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев может сменить промоутера после переноса дебютного поединка в супертяжелом весе. Об этом ТАСС сообщили в команде российского спортсмена.

19 февраля дебютный бой Гассиева в супертяжелом весе был в очередной раз перенесен. Поединок с американцем Джерри Форрестом должен был состояться в ночь на 1 марта во Фриско (США, штат Техас). Основной причиной стали проблемы во время подготовки.

"Возможно, Мурат сменит промоутера. Такой вариант рассматривается", - сказал собеседник агентства.

В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.