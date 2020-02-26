Курашов: подготовка к этапам КМ по фристайлу в Красноярске проходит в штатном режиме

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Подготовка к проведению этапов Кубка мира по фристайлу в Красноярске проходит в штатном режиме, ситуация с распространением коронавируса в мире никак не скажется на запланированных соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Этап Кубка мира по парному могулу состоится 7 марта. Финальный этап Кубка мира по лыжной акробатике пройдет 8 марта.

"Ситуация с распространением коронавируса в мире никак не повлияет на проведения этапов Кубка мира по лыжной акробатике и могулу, которые пройдут в Красноярске, - сообщил Курашов. - Мы мониторим этот вопрос последние два месяца, как только нам стало известно о проблемах в Китае. Мы одними из первых столкнулись с тем, что к нам на этап Кубка мира в Москве прибыла большая китайская делегация. В Красноярске все идет по плану, это никак не повлияет на соревнования".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 38 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.