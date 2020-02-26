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Распространение коронавируса нового типа

Фристайлисты из Китая будут проживать и питаться отдельно от остальных на КМ в Красноярске

Этап КМ по парному могулу пройдет 7 марта, финал Кубка мира по лыжной акробатике состоится 8 марта

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Китайские фристайлисты, которые прибудут в Красноярск на этапы Кубка мира по парному могулу и лыжной акробатике, будут жить и питаться отдельно от остальных спортсменов. Об этом ТАСС в среду сообщил глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Этап Кубка мира по парному могулу пройдет в Красноярске 7 марта, финал Кубка мира по лыжной акробатике состоится 8 марта. 15 февраля китайская сборная принимала участие в этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Москве.

"Китайские спортсмены, которые прилетают на этап Кубка мира по могулу, не летят чартерным рейсом, который организован для спортсменов из Алма-Аты в Красноярск напрямую. Они прибудут регулярными рейсами через Москву, чтобы обеспечить соответствующий контроль, - рассказал Курашов. - Мы запросили у них копии паспортов, чтобы проследить их нахождение за последние два месяца. Могу сказать, что последние два месяца они не находились на территории Китая".

"Все спортсмены будут жить в одной большой гостинице, но китайская делегация - в другой части, на разных этажах с остальными спортсменами. Питание мы тоже планируем организовать отдельно, - отметил Курашов. - Что касается итальянских спортсменов, то в ближайших наших соревнования они не участвуют".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 38 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.

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Распространение коронавируса нового типа
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