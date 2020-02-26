Фристайлисты РФ пересмотрели план тренировок из-за ситуации с коронавирусом в Италии

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские фристайлисты пересмотрели тренировочный план после получения официального письма с рекомендациями от итальянской стороны в связи с распространением коронавируса в Италии. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

В письме говорится о том, что Федерация зимних видов спорта Италии приняла решение об отмене всех запланированных мероприятий на территории страны на этой неделе.

"Итальянцы закрыли въезд в страну на соревнования, мы получили сегодня от итальянской стороны официальное письмо. Пересмотрели все свои тренировочные мероприятия в этих странах. Сейчас вносим изменения в единый календарный план", - сообщил Курашов.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 38 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за время распространения вируса превысило 78 тыс.

В Италии зафиксировано 374 случая заражения, включая 12 летальных исходов. 10 городов Ломбардии под Лоди и один в соседней области Венето находятся в полной изоляции. В Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье, Лигурии, Фриули - Венеции-Джули, действуют серьезные карантинные меры, в том числе закрыты музеи, театры, кино, спортивные залы и увеселительные заведения, отменены все общественные мероприятия и спортивные состязания.